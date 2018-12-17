المشدد 5 سنوات لمتهمين بالشروع فى سرقة سيارة

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المشدد 10 سنوات لمتهمين بالسرقة بالإكراه

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين شرعا فى سرقة سيارة مواطن بمصر القديمة، بالسجن المشدد 5 سنوات، صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية جمال أبو طالب وولاء وجدى طاهر، وأمانة سر محمد عبد العزيز، وخالد عبد المنعم.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين "إسلام أ"، عامل، و"مصطفى أ"، سائق، بالشروع فى سرقة السيارة، والمبلغ النقدى المملوكين للمجنى عليه "سلطان.ص"، وكان ذلك بالطريق العام بطريق الإكراه ، بأن استقلا السيارة قيادته، وأشهرا سلاح أبيض مهددين إياه ليتمكنا بتلك الوسيلة من شل مقاومته والاستيلاء علي المسروقات.


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