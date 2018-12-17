هكذا تحدث مستشار ألمانيا عن الإسلام مع السادات

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السادات والمستشار الألمانى هيلموت شميدت
السادات والمستشار الألمانى هيلموت شميدت

وكالات

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كشف صحيفة "بيلد" الألمانية، زيارة "غير معتادة"، للمستشار الألماني هيلموت شميدت إلى مصر قبل 40 عاما، إبان فترة حكم الرئيس الراحل أنور السادات.

وقالت الصحيفة إن لقاء شميدت بالزعيم الراحل محمد أنور السادات بمثابة لقاء تاريخي يجب أن يتعلم منه قادة العالم، موضحة أنه على غير المعتاد بالنسبة للسياسيين، التحدث عن الله وعن اليهود والمسيحيين والمسلمين، موضحة أن الزعيمين تحدثا عن الإسلام بكثرة، وهو ما يطلعنا على هوية هذه الزيارة.

وتابعت، أن شميدت تحدث كثيرا من خلال كتبه ومقالاته ومحاضراته عن رحلته لمصر، وكتب أن الرئيس المصري الراحل تحدث معه عن الوحي، وعن الأديان السماوية الثلاثة، اليهودية والمسيحية والإسلام، وقد أعجبه بشكل خاص كلامه بأننا جميعا أبناء إبراهيم.

ونوه شميدت خلال كتبه: "بالنسبة للعالم الغربي، من المهم أن يفهم الإسلام، ويجب أن يتعلم إجراء محادثات مع المسلمين، وليس فقط عقد اتفاقيات عن الأسلحة والنفط".


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