13 يناير محاكمة أمناء الشرطة المتهمين بالاستيلاء على 500 ألف جنيه

17 ديسمبر 2018 - 07:04 م

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار رضا شوكت جلسة 13 يناير المقبل أمام الدائرة 29 شمال القاهرة لنظر محاكمة ثلاث أمناء شرطة وهارب لقيامهم بسرقة الأموال المملوكة للمجني عليه ربيع فتحي ومقدارها 500 ألف جنيه بعد استيقافه لهم والإستيلاء على المبلغ المالي زاعمين ضبطهما لواقعة التعامل في النقد الأجنبي دون ترخيص

تعقد المحاكمة أمام دائرة المستشار المستشار / محمد فؤاد الشربيني و محمد أحمد السيد وهشام محمود صبحي

كان المستشار أحمد عز الدين المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة قرر إحالة ثلاث أمناء شرطة وهارب إلى محكمة الجنايات لقيام المتهمين محمد شوقي 38 سنة أمين شرطة بمصر الجديدة وعيد إبراهيم طه أمين شرطة بمصر الجديدة في 12 أغسطس الماضي بمنطقة مصر الجديدة بسرقة الأموال المملوكة للمجني عليه ربيع فتحي ومقدارها 500 ألف جنيه بعد استيقافه لهم والإستيلاء على المبلغ المالي زاعمين ضبطهما لواقعة التعامل في النقد الأجنبي دون ترخيص .

كما قام المتهمين هشام على أمين شرطة بمصر الجديدة ومحمد أحمد "هارب" بالإشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في إرتكاب الواقعة بأن اتفقا معهما على استدراج المجني عليه لمسرح الواقعة وإيهامه بقدرتهما على التعامل في النقد الأجنبي وساعدهما بأن أمداهما بميعاد تواجد المجني عليه بمسرح الواقعة .

كشفت تحقيقات مصطفي مخلوف وكيل أول النيابة الكلية من خلال أقوال ربيع فتحي 38 سنة صاحب مكتبة أنه وإثر اتفاقه مع مجهول على تغيير مبلغ مالى قدره 500 ألف جنيه إلى العملة الأجنبية تقابل معه وآخر لاستلام المبلغ المالي بالمكان المتفق عليه وبرفقته صديقه إلا أنه فوجيء بالمتهمين الأول والثاني يستوقفانه بسيارة دورية الشرطة وقاما بالاستيلاء على المبلغ المالي وقاما بتسليمه جزء منه وعقب وساطة صديق المتهمين "أمين شرطة" قاموا برد جزء منه وامتنعا عن رد باقي المبلغ وقدره 109 ألف جنيه .

توصلت تحريات المقدم سمير مجدي رئيس مباحث مصر الجديدة إلى صحة والواقعة واشتراك المتهم الرابع الهارب في ارتكابها بأن أبلغ باقي المتهمين بالاتفاق بينه وبين المجني عليه بشأن استبدال المبلغ المالي بالعملة الأجنبية واتفق معه على احضار الضحية لمكان ارتكاب الواقعة وبحوزته المبلغ المالي .