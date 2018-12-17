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مقتل 6 أشخاص في حريق هائل بمستشفى في مومباي

عرب وعالم

حريق
حريق

وكالات - خالد الشرقاوي

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قال مسؤولون إن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وتم إنقاذ أكثر من 145 آخرين بعد نشوب حريق يوم الاثنين في مستشفى حكومي بمدينة مومباي العاصمة التجارية للهند.

واندلع الحريق في الطابق الرابع من المستشفى في ضاحية مارول ليملأ المبنى المؤلف من خمسة طوابق بالدخان.

وقال مسؤول في الشرطة "إن ستة أشخاص لقوا حتفهم".

وأضاف "جرى إنقاذ كل المرضى تقريبا. العمليات ما زالت مستمرة ويواصل رجال الإطفاء التحقق مما إذا كان هناك أشخاص لا يزالون محاصرين بالداخل".

وقال فيشواناث ماهاديشوار رئيس بلدية مومباي لوكالة (إيه.إن.آي) الإخبارية المحلية، وهي شريك لرويترز، إن سبب الحريق لا يزال غير معلوم وإنه سيتم التحقيق فيه.

وقال مسؤول آخر بالشرطة إن أحد رجال الإطفاء أصيب في العمليات وإنه يتم نقل المرضى إلى مستشفى قريب.


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