» للمرة الأولى.. «ميدو» يقود مران الوحدة السعودي

17 ديسمبر 2018 - 07:29 م

قاد أحمد حسام ميدو، التدريب الأول له مع الوحدة السعودي، اليوم الإثنين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بعد تعيينه أمس كمستشار فني للنادي ومدرب للفريق الأول.

وأتمت إدارة نادي الوحدة السعودي اتفاقها مع النجم المصري أحمد حسام ميدو للعمل كمستشار فني للنادي حتى نهاية الموسم مع إسناد مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم إليه لحين التعاقد مع جهاز فني جديد.

وكان مدرب الفريق السابق فابيو كاريلي قد رحل عن صفوف الوحدة ليعود لتدريب كورينثيانز البرازيلي وتمت إقالته بعد الخسارة أمام الاتفاق في بطولة الدوري بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويحتل فريق الوحدة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة بعد 13 جولة حيثُ فاز الفريق في 6 مباريات وتعادل 3 وخسر 4 مواجهات رغم البداية القوية له هذا الموسم.

ويستعد الفريق الأول الكروي لنادي الوحدة لخوض مباراة قوية ضد الفيصلي يوم الخميس المقبل والموافق 28 ديسمبر الجاري في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.