» الأهلي يتخطى النجوم بهدفي«مروان» و«مؤمن»

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الرياضة

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المصريون

الاهلى

مروان

مومن

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا هامًا على نظيره النجوم، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، على ملعب السلام، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ12 من بطولة الدوري العام.

سيطر الأهلي على مجريات اللقاء ننذ البداية بفضل تحركات ناصر ماهر وأمند الشيخ ومحمد شريف، فيما انعدمت خطورة النجوم تماما على مرمى علي لطفي حارس الفريق الأحمر.

ومع حلول الدقيقة 31 مرر أحمد الشيخ تمريرة رائعة لمروان محسن الذي لنطلق نحو المرمى، ليضعها من فوق الحارس أحمد سعد محرزا الهدف الأول للأهلي.

بعد الهدف هدأ رتم اللعب ولم يشهد أي خطورك من كلا الفريقين لنتهي بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني حاول لاعبو الأهلي إضاقة الهدف الثاني، لقتل المباراة وأتيحت لمهاجميه أكثر من فرصة محققة حيث أهدر وليد أزارو وأحمد الشيخ فرصتين محققتين، فيما شدد صلاح أمين كرة قوية من ضربة حرة مباشرة لكنها مرت بقليل بجوار القائم الأيمن لعلي لطفي.

وفي الدقيقة 93 نجح مؤمن زكريا من أضافة الهدف الثاني للأهلي لتنتهي المباراة بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 23 نقطة ليقفز للمركز الخامس، بينما تجمد رصيد النجوم عند 17 نقطة في المركز السابع عشر.

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