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ضبط عاطل بحوزته 50 قطعة حشيش

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ضبط 27 قطعة حشيش بالفيوم
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القت وحدة مباحث قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية القبض على عاطل بحوزته 50 قطعة حشيش قبل بيعها المتعاطين بدائرة القسم ، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية بتمكن الرائد أحمد عبد القوى معاون مباحث قسم شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، من ضبط " ع.م.م "عاطل وبحوزتة 50 قطعة حشيش ومبلغ مالى، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بمدينة شبين الكوم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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