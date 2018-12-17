» أول رسالة من «أبوتريكة» لمدرب الأهلي الجديد

17 ديسمبر 2018 - 09:28 م

وجه محمد أبوتريكة، نجم المنتخب الوطني والمحلل الرياضي الحالي، رسالة إلى الأوروجواني مارتين لاسارتي، المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي.

وكتب «أبوتريكة» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كل التوفيق والدعم للمدير الفني الجديد لاسارتي للنادي الاهلي مزيد من الهدوء والاستقرار والدعم سنحقق معه كل ما تتمناه الجماهير الاهلوية».

وأضاف «تريكة»، «المشوار مازال طويلًا وصعبًا لنري الاهلي الذي نحبه ونعرفه ولكن البداية مُبشرة للجميع».

وقدم الأهلي مدربه الجديد رسميا في مؤتمر صحفي ظهر اليوم الأثنين، بعدما تم التعاقد معه لمدة موسم ونصف الموسم.



وتقدم الأهلي إلى المركز الخامس في جدول الدوري المصري، بفوزه مساء اليوم على النجوم بهدفين دون رد في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ 12 للمسابقة، علما لعب 11 مباراة فقط حتى الآن.