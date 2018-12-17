أزمة خطوبة أطفال كفر الشيخ تصل البرلمان

17 ديسمبر 2018 - 09:52 م

في محاولة منهم للقضاء على ظاهرة خطوبة الأطفال، التي انتشرت على نطاق واسع خلال السنوات القليلة الماضية، طالب برلمانيون بتغليظ العقوبات على مَن يقومون بمثل هذه الأفعال، وسط تأكيدات أن مثل هذه الظواهر تعتبر تدميرًا لعادات وتقاليد وأعراف المجتمع، فضلًا عن مخالفتها للشريعة الإسلامية والدستور.

وعلى الرغم من التدخلات الحكومية المستمرة لمواجهة خطوبة وزواج الأطفال، والتحذيرات المتكررة الموجهة لأولياء الأمور، إلا أن الفترة الماضية شهدت العديد من حالات الزواج والخطوبة، كان آخرها ما ظهر في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحفل خطوبة طفلين يبلغان من العمر 14 عامًا، بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

ولم تكن هذه الواقعة الأولى، إذ أقام شقيقان بمحافظة القليوبية من قبل حفل لخطوبة ابنيهما زين تلميذ بالصف الثاني الابتدائي عمره 7 سنوات، وابنة عمه فريدة 4 سنوات، وكانت قيمة الشبكة 18 ألف جنيه.

وفي قرية المعصرة التابعة لمدينة بلقاس في محافظة الدقهلية، أقام مواطن يدعى السعيد عبدالعزيز حفل خطوبة لطفله الصغير فارس البالغ من العمر 12 عامًا على طفلة تدعى نانسي تبلغ من العمر 10 سنوات.

ولم تقتصر القائمة عند هذا الحد، إذ شهدت غالبية محافظات الجمهورية حالات مشابهة، دون وجود رادع قوي حتى الآن لإنهاء هذه الظاهرة.

سعيد حنفي، عضو مجلس النواب، قال إن القانون الحالي ينص على عقوبات محددة لمن يقومون بمثل هذه الأطفال على اعتبار أنها مخالفة، معتبرًا أن حفلات الخطوبة في سن مبكر ليس مرغوب فيها، إضافة إلى أنها تتسبب في إشغال الأطفال في أمور أكبر من سنهم.

وأضاف «حنفي»، لـ«المصريون»، أن القرآن والسنة نصا على أن من يبلغ الحلم يجوز له الزواج، بينما القانون حرم ذلك، مشيرًا إلى أن المناطق الشعبية والفلاحين ينتشر فيهما مثل هذه الظواهر على نطاق واسع.

فيما، قال أمين مسعود، عضو مجلس النواب، إن حفلات الخطوبة غير جائزة في سن مبكرة، خاصة أنها تتم بين أطفال لا يفقهون ولا يدركون حجم المسؤولية التي تنتج عن الزواج.

وأوضح «مسعود»، في تصريحات خاصة لـ«المصريون»، أن من يتزوج في سن غير التي حددها القانون لا بد من محاسبته وتوقيع عقوبات مشددة عليه.

فيما وصف رياض عبدالستار، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ظاهرة زواج الأطفال بالـ«كارثة»، مضيفًا أنها تتطلب تدخل وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر ووزارة التضامن الاجتماعي.

عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أشار إلى أن هذه الظاهرة تعتبر مخالفة للقانون والشريعة الإسلامية، وليست من عادات وتقاليد المجتمع المصري، مطالبًا بضرورة تدخل كل أجهزة الدولة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، خاصة أنها تعرض هؤلاء الأطفال لمخاطر جسيمة هم في غنى عنها.

بينما، قالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن زواج الأطفال أصبح ظاهرة مدمرة للمجتمع، لا سيما أن الأطفال غير مدركين تمامًا للمسئولية وهم أطفال بحكم الدستور والقانون والأعراف، كما أن أهلهم في الحقيقة ليس لديهم معرفة بقيمة العمل والتعليم، ما يوضح مدى استهتارهم بأبنائهم، الأمر الذي يجعلهم أجيالا غير صالحين، إضافة إلى أنهم سيعيشون للتكاثر فقط.

وأشارت «عازر»، إلى أن مثل هذه الظواهر أصبحت تهدد المجتمع، خاصة أن البنت تنشغل بفكرة الزواج وهي في سن مبكرة ولا يكون لديها أي معرفة بتحمل مسئولية الحياة الزوجية، قائلًة «لو حدث أى مكروه للبنت فلن تجد من يتحمل المسئولية لحمايتها».

وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أوضحت في تصريحات، أن المواريث الثقافية أصبحت أقوى من القوانين بل وتحارب القوانين، مشيرة إلى ضرورة أن يكون هناك تضافر من جانب كل مؤسسات الدولة لتغيير ثقافة المجتمع من خلال وجود دور حقيقي لوسائل الإعلام والدراما من خلال إنتاج مسلسلات وأفلام تعمل على توعية المواطنين بخطورة هذه الظاهرة وكتابة مقالات، هذا بالإضافة إلى ضرورة تجديد الخطاب الديني.

ورأت ضرورة وجود دور تشريعي لمواجهة هذه الظاهرة من خلال تغليظ العقوبة على الأم والأب والزوج، على أن يتم وضع مظاهر الخطوبة للأطفال في إطار المحاسبة القانونية.