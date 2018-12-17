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«الصحفيين»: ماحدث مع الزملاء يعد انتهاكا سافرا لحرية الإعلام

الحياة السياسية

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

أسامة عبد الله

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أدان أيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصيادلة ،ورئيس لجنة التدريب بالنقابة،الإعتداء على عدد من الزملاء الصحفيين خلال تغطيتهم تلقي طلبات الترشيح لانتخابات نقابة  الصيادلة اليوم الاثنين.
وقال "عبد المجيد" المصريون" إن ماحدث مع الزملاء يعد انتهاكا سافرا  لحرية الإعلام، وجريمة يعاقب عليها القانون 180 لسنة 2018  الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام،مشيرا الى أن هناك إصابات قطعية بوجه أحد الزملاء ،وكدمات لزميل آخر ،واحتجاز إحدى الزميلات فى نقابة الصيادلة لأكثر من ساعة.
وتابع ،أن  هناك جرائم وجهت ضد المعتدين على الزملاء ،بعد تحرير محاضر بقسم شرطة قصر النيل، وذلك بعد الاطلاع عليه ،منها الاعتداء الجسدى وجروح قطعية بالوجه،واحتجاز انثى داخل النقابة، وسرقة الهواتف المحمولة الخاصبة بأحد الزملاء، وتحطيم الكامرات الخاصة بهم.
وأوضح ،أنه تم منح الزملاء تصريح لعمل كشف طبى بمستشفى قصر العينى،  للوقوف على  تفاصيل الاصابات الخاصة بهم وانتظار التقرير الطبى بالحال،.لافتا الى أن مجلس نقابة الصحفيين سيتخذ كل الاجراءات القانونية  ضد الاشخاص  الذين اعتدوا على الزملاء اى كان مرتكبيها.
ولفت إلى أن الصحفيين يمارسون عملهم ،بحيادية ومهنية تامة بدون اى تحيز لطرف على طرف آخر.
وأردف عضو مجلس نقابة الصحفيين،نرفض أي اعتذار لأننا بصدد جريمة غير مسبوقة تم ارتكابها ضد صحفيين يقوموا بمهام عملهم خاصة أن هذه ليست المرة الأولى ونحمل نقيب الصيادلة محيي عبيد مسؤولية ما حدث باعتباره المسؤول الأول عن  العاملين بالنقابة، معلقا" اعتذار نقابة الصيادلة  اعترافا ضمنيا بصحة الواقعة  

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