«الصحفيين»: ماحدث مع الزملاء يعد انتهاكا سافرا لحرية الإعلام

17 ديسمبر 2018 - 09:59 م

أدان أيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصيادلة ،ورئيس لجنة التدريب بالنقابة،الإعتداء على عدد من الزملاء الصحفيين خلال تغطيتهم تلقي طلبات الترشيح لانتخابات نقابة الصيادلة اليوم الاثنين.



وقال "عبد المجيد" المصريون" إن ماحدث مع الزملاء يعد انتهاكا سافرا لحرية الإعلام، وجريمة يعاقب عليها القانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام،مشيرا الى أن هناك إصابات قطعية بوجه أحد الزملاء ،وكدمات لزميل آخر ،واحتجاز إحدى الزميلات فى نقابة الصيادلة لأكثر من ساعة.

وتابع ،أن هناك جرائم وجهت ضد المعتدين على الزملاء ،بعد تحرير محاضر بقسم شرطة قصر النيل، وذلك بعد الاطلاع عليه ،منها الاعتداء الجسدى وجروح قطعية بالوجه،واحتجاز انثى داخل النقابة، وسرقة الهواتف المحمولة الخاصبة بأحد الزملاء، وتحطيم الكامرات الخاصة بهم.

وأوضح ،أنه تم منح الزملاء تصريح لعمل كشف طبى بمستشفى قصر العينى، للوقوف على تفاصيل الاصابات الخاصة بهم وانتظار التقرير الطبى بالحال،.لافتا الى أن مجلس نقابة الصحفيين سيتخذ كل الاجراءات القانونية ضد الاشخاص الذين اعتدوا على الزملاء اى كان مرتكبيها.



ولفت إلى أن الصحفيين يمارسون عملهم ،بحيادية ومهنية تامة بدون اى تحيز لطرف على طرف آخر.