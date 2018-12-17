الأمم المتحدة تحذر من "العودة القسرية" للروهينجا

17 ديسمبر 2018 - 10:47 م

حذرت الأمم المتحدة، الإثنين، من "العودة" القسرية للاجئي الروهنغيا، إلى ولاية راخين (إقليم أراكان) غربي ميانمار.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووصل الأناضول نسخة منه.

وقال البيان: "نحذر العودة القسرية للاجئين الروهنغيا الذين فروا إلى مخيمات كوكس بازار في بنغلاديش إثر الحملة العسكرية التي أطلقتها ميانمار في أغسطس/اب 2017 وأدت الي فرار أكثر من 750 ألف شخص".



وأعرب البيان عن "الخشية بشأن سلامة اللاجئين الروهنغيا في حال عودتهم، خاصة وأن مجتمعاتهم في ميانمار ماتزال عرضة للهجوم ، وتواجه قيودا على حرية تنقلهم ومحدودية وصولهم إلى الخدمات الأساسية".

وأشار بيان الوكالتين الأمميتين إلى أن "الأمم المتحدة مازالت ملتزمة بشدة بتنفيذ مذكرة التفاهم الثلاثية مع سلطات ميانمار، الموقعة في يونيو/حزيران الماضي، لدعم خلق الظروف للعودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة لاجئي الروهنغيا من بنغلاديش".

