» الشرطة الفرنسية تنضم لقائمة المحتجين بدعوة للإضراب

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عرب وعالم

تظاهرات فرنسا
تظاهرات فرنسا

المصريون ووكالات

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اعتقال 300 شخص قبيل احتجاجات "السترات الصفراء"

دعت نقابة شرطية فرنسية، الإثنين، إلى إغلاق المخافر في عموم البلاد، الأربعاء، احتجاجا على ظروف العمل.
وأعلنت نقابة "أليانس" Alliance إحدى أكبر نقابات الشرطة، في فرنسا، في بيان، الأربعاء المقبل بأنه "يوم أسود"، ووجهت دعوة لإغلاق كافة المخافر. 
وطالبت النقابة، أفراد الشرطة بالبقاء في أماكن عملهم خلال يوم الاحتجاج، والاستجابة للحالات الملحّة فقط.
ولفت البيان إلى أن الشرطة تطالب الحكومة بتحسين ظروف عملها، لكن لم يتم اتخاذ أية خطوة بهذا الصدد حتى الآن.
وحذرت النقابة من أن المنتمين لها سيواصلون الاحتجاج، في حال لم يتحرك الرئيس إيمانويل ماكرون وإداراته، لتلبية مطالبهم.
وكانت نقابة "فيجي" Vigi التي تعد من أعرق نقابات الشرطة، قد دعت لإضراب عن العمل، اعتبارا من 8 كانون الثاني/ديسمبر، دعما لمظاهرات أصحاب "السترات الصفراء".
وتنظم حركة "السترات الصفراء"، سلسلة احتجاجات بدأت في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ضد سياسات ماكرون، بينها ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة.
وتعتبر الاحتجاجات من أسوأ الأزمات التي تضرب فرنسا في عهد ماكرون الذي يتهمه المحتجون بـ"العجرفة" و"التكبر"، ويدعونه للاستماع إلى مطالبهم.
وأسفرت الاحتجاجات عن مصرع 8 أشخاص وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح، وتوقيف 4 آلاف و341 شخصا. 

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