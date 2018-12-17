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اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة يدخل حيز التنفيذ

عرب وعالم

قصف مواقع للحوثيين ومحاولة للسيطرة على ميناء "الحديدة"
قصف مواقع للحوثيين ومحاولة للسيطرة على ميناء "الحديدة"

المصريون ووكالات

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دخل اتفاق وقف إطلاق النار والذي تم التوصل إليه بمشاورات السويد بين قوات الحكومة اليمنية والحليفة وجماعة «أنصار الله» (الحوثيين)، حيز التنفيذ منتصف الليلة.
وفي وقت سابق، أعلن مكتب المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث، أن اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، «سيدخل حيز التنفيذ الساعة 12 صباحا يوم 18 ديسمبر، بالتوقيت المحلي».
وتابع البيان أن «لجنة تنسيق إعادة الانتشار، وهي اللجنة المشتركة المسؤولة عن تنفيذ اتفاق الحديدة، من المنتظر أن تبدأ عملها بشكل فوري لترجمة الزخم الذي تم تحقيقه في السويد إلى إنجازات على الأرض».

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