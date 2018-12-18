  • الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:19 ص
بحث متقدم
أديب وصلاح

تعليق ناري لـ"أديب" على جلسة تصوير "صلاح" المثيرة للجدل

أصغر عروسين

تعليق صادم من والد العروسة الطفلة بـ كفر الشيخ

وزارة المالية

حقيقة الحجز على المتخلفين عن سداد الضرائب

البشير والأسد

هذا هو السبب الحقيقي لزيارة "البشير" إلى سوريا

أرشيفية

أزمة خطوبة أطفال كفر الشيخ تصل البرلمان

السيسي ومستشار النمسا

7 مكاسب مصرية من زيارة «السيسي» لـ«فيينا»

الفريق أحمد شفيق ونجلي مبارك

« إبراهيم سعدة» يجمع نجلي مبارك وأحمد شفيق

مقاطعة البضائع التركية

سعوديون يعلنون الحرب الاقتصادية على تركيا بسبب«خاشقجي»

رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو

نتنياهو يكشف بالاسم.. دولتان عربيتان أول المطبعين

محلل سياسي: تزامن زيارة السيسي وأردوغان لمصالح مختلفة واحتمالية الصلح ضعيفة

«السيسي» يقصف جبهة «أردوغان» في النمسا

رسميًا.. نتنياهو وزيرًا للدفاع الإسرائيلي

عرب وعالم

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

نتنياهو يستعد للجولة الثانية من الحرب

#

حزبان إسرائيليان بالائتلاف الحكومي يدعوان لانتخابات مبكرة

#

"نتنياهو" يتولى منصب وزير دفاع الاحتلال

#

«نتنياهو»: علاقاتنا مع جيراننا العرب تتحسن بشكل دراماتيكي

أقر الكنيست الإسرائيلي رسميًا، يوم الإثنين، تعيين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في منصب وزير الدفاع.
واستمرت جلسة التصويت وفقًا لصحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، لما يقرب من ثلاث ساعات.
وقالت زعيمة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني، إن «نتنياهو كان واعدًا في مجال الأمن. أخبر المواطنين بأنه يعرف كيف يهزم حماس، ولكن بعدها اختفت الوعود وظهرت حقيقته».
من ناحيته، دافع وزير المياه والطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس عن نتنياهو وقال: «نحن بحاجة إلى الاعتراف بالواقع في الشرق الأوسط. نحن نقاتل من أجل وجودنا ومكافحة الإرهاب، وما زالت التحديات أمامنا وليست وراءنا».
وكانت حقيبة وزارة الدفاع خلت بعد استقالة أفيجدور ليبرمان، الشهر الماضي، واحتفظ بها نتنياهو تلقائياً.
وامتنع وزير التعليم نفتالي بينيت ووزيرة العدل ايليت شاكيد، عن التصويت في مجلس الوزراء للمصادقة على تعيين نتنياهو وزيرا للدفاع.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد: هذا ما قاله "أديب" عن بشار الأسد ومبارك
» رسميًا.. نتنياهو وزيرًا للدفاع الإسرائيلي
» طرد أمريكية مسلمة من عملها بسبب إسرائيل
» الشرطة الفرنسية تنضم لقائمة المحتجين بدعوة للإضراب
» أردوغان: هذا ما فعله "مولانا الرومي" في البشرية
» مصر تستعد لحرب«الجراد»: خطر قادم من السودان يدمر الأخضر
» كندا تتهرب من "صفقة ضخمة" مع السعودية
» الرئاسة: أوروبا تريد الاستفادة من تجربة مصر
» فيديو.. أديب يحذر من "موسم داعش"
» «صلاح»: أهدافي أًصبحت مهنية.. وظهوري «بالتلفاز» غيّر حياتي
» أول رسالة من «أبوتريكة» لمدرب الأهلي الجديد

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • فجر

    05:24 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
الطلاق
محرر المصريون
الزواج
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين