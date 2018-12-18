تعليق ناري لـ"أديب" على جلسة تصوير "صلاح" المثيرة للجدل

18 ديسمبر 2018 - 12:10 ص

عقب الإعلامي عمرو أديب، على المعترضين على جلسة التصوير الخاصة الذي قام به اللاعب محمد صلاح لمجلة «جي كيو» الأمريكية، قائلًا: «صلاح عمل سيشن تصوير حاجة تفرح، الناس زعلانة بتقول عامل كده ليه، هو مش رايح يتصور 6في9، أو صورة بطاقة».



واوضح "أديب" في برنامجه «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن اللاعب يحتاج إلى تسويق خاص يتناسب مع قيمة لاعب عالمي، وهذه الصورة لغلاف مجلة عالمية، متابعًا: «الناس غاوية تطلع القطط الفطسانة، الناس سعداء بشكل جسمه، صلاح بيدفع ليه فلوس عشان يتصور لابس الماركات دي أيًا كان سعرها».

