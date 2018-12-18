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سفير السودان لدى سوريا: زيارة البشير لدمشق تحرك سوداني خالص

عرب وعالم

بشار الأسد وعمر البشير
بشار الأسد وعمر البشير

المصريون ووكالات

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شدد سفير السودان لدى سوريا، خالد أحمد محمد، مساء الإثنين، على أن زيارة الرئيس، عمر البشير إلى دمشق " تحرك سوداني خالص"، وليس بمبادرة من أي دولة أخرى.
جاء ذلك في تصريحات للسفير السوداني بقناة سودانية 24 (خاصة).
وحول سؤال عن أن الزيارة تمت بمبادرة من دول مثل "روسيا و السعودية" ، رد السفير قائلاً إن "السودان دولة ذات سيادة، ولها قيادة سياسة تعلم ما تفعل ،ولا تحرك بالريموت كنترول من هنا وهناك".
وأضاف " القيادة السودانية تتخذ القرار الذي تراه مناسب لمصلحتها ومصلحة العالم العربي".
وأكد أن زيارة الرئيس السوداني لسوريا "سودانية خالصة".
وأشار، أحمد إلى أن زيارة البشير لسوريا "ضربة قاضية أمام أي حديث اعلامي عن تقارب أسرائيلي-سوداني".
وأضاف " السودان دولة ضد اسرائيل، ولم تغير موقفها في يوم من الأيام منها".
واعتبر الدبلوماسي السوداني أن سفر البشير إلى دمشق بطائرة روسية "أمر طبيعي".
وزاد "ليس هناك ما يمنع التعاون مع دولة صديقة مثل روسيا في استخدام طائرتها في سفر الرئيس البشير إلى سوريا".
وكانت وسائل الاعلام تناولت سفر الرئيس البشير الأحد إلى سوريا بطائرة روسية.
بدوره قال سفير النظام السوري لدى السودان، حبيب على عيسي، إن "هذا التحرك لا يمثل محور جديد أو إعادة تمحور".
وأضاف حسب ذات المصدر،"أن زيارة البشير بعيدة كل البعد عن هذا المفهوم أو أي اصطفاف جديد".
وأشار إلى أن الزيارة كانت واضحة النتائج والأهداف.
وفي وقت سابق، قال مساعد الرئيس السوداني، فيصل حسن إبراهيم، إن" زيارة الرئيس عمر البشير لسوريا أتت مواصلة لقيادته لمبادرات جمع الصف العربي"..
والأحد، عاد البشير، إلى الخرطوم، في ختام زيارة مفاجئة إلى دمشق لم تكن معلنة مسبقا، حيث عقد خلالها مباحثات مع رئيس النظام، بشار الأسد.
وتعتبر هذه أول زيارة لرئيس عربي إلى سوريا منذ اندلاع الثورة السورية، قبل نحو 8 سنوات.
ووفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية السودانية، اعتبر البشير، خلال مباحثات أجراها مع الأسد بدمشق أن "سوريا دولة مواجهة وإضعافها إضعاف للقضايا العربية". 

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