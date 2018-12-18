صدمة على "فيس بوك" بعد معرفة أسعار ملابس "صلاح" المثيرة للجدل

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محمد صلاح

إعلان محمد صلاح

تسبب فيديو نشره النجم المصري المحترف بصفوف ليفربول محمد صلاح في موجة كبرى من الجدل بسبب الأزياء التي ارتداها فيه للإعلان عنها.

و عرضت مجلة GQ العالمية المهتمة بأخبار الموضة والأزياء في نسختها للشرق الأوسط جلسة تصوير لـ"صلاح" ، ظهر فيها بشكل مختلف حيث بدا كعارض  لخطوط أزياء ثورية.

وأجرت المجلة حوارًا مع صلاح تحت عنوان "مو السعيد المتألق الذي لا يمكن إيقافه" حيث تحدث صلاح عن طموحاته خلال الموسم الحالي مع ليفربول .

لكن حوارًا آخر كان يسيطر على السوشيال ميديا ، وهو : ما مدى ملاءمة هذه الأزياء لصلاح أو لأي شخص عربي؟ إلا أن الإجابة أتت من الموقع الرسمي للمجلة الذي أكد على صعوبة شراء أي عربي وربما غالبية الأجانب لهذه الملابس بسبب أسعارها الغالية .

وفيما يلي قائمة بأوصاف وأسعار الملابس:

البالطو الطويل البني

البالطو الطويل البني

- البالطو الطويل البني: 18.105 دولار (قرابة 325 ألف جنيه مصري)

<h3>جاكيت جلد بني

جاكيت جلد بني اللون

الجاكيت الجلد البني

جاكيت جلد بني اللون: 6890 دولار (قرابة 124 ألف جنيه مصري)

جاكيت جلد أسود اللون

الجاكيت الجلد الأسود

جاكيت جلد أسود اللون: 5295 دولار (قرابة 95 ألف جنيه مصري)

الطقم الأزرق

الطقم الأزرق

الحذاء: 985 دولار (قرابة 17700 جنيه مصري)

المعطف: 4370 دولار (قرابة 78 ألف جنيه مصري)

البنطلون: 1330 دولار (قرابة 24 ألف جنيه مصري)

الطقم الأزرق القطيفة

الطقم الأزرق القطيفة

السويتشيرت: 435 دولار (قرابة 7830 جنيه مصري)

الشورت: 350 دولار (قرابة 6300 جنيه مصري)

الساعة (كارتييه): 6890 دولار (قرابة 124 ألف جنيه مصري)

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