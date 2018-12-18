أقل سعر للدولار في البنوك

18 ديسمبر 2018 - 09:06 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر.

وسجل أقل سعر للدولار في البنك الأهلي المصري بنحو 17.88 جنيه للبيع و17.78 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 17.89 جنيه للبيع و17.79 جنيه للشراء. بينما سجل الدولار أعلى سعر في بنك المشرق، وبنك مصر إيران ليسجل نحو 17.98 جنيه للبيع و17.88 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 17.97 جنيه للبيع و17.87 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك عودة نحو 17.96 جنيه للبيع و17.88 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري ومصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 17.96 جنيه للبيع و17.89 جنيه للشراء.