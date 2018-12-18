نوح: نحن أحرار في اختيار السيسي 10 مرات للرئاسة

18 ديسمبر 2018 - 09:39 ص

قال مختار نوح، القيادي الإخواني السابق، إنه يرفض الدستور المصري، وإن كانت فلسفة القانون هي الأصل الذي تسير عليه النصوص، فإني أتهم هذا الدستور بأنه لا فلسفة له، وأنه ولد مجروحا ومشوها.

وأضاف نوح علي حسابه على "فيس بوك": "أنا لا أطالب بتعديل الدستور وإنما أطالب بإلغاء الدستور، وصناعة الإنسان، يلغيها الإنسان أو يبقيها الإنسان.. وصياغة دستور بفلسفة ثورة 30 يونيو، أصبحت واجبة، وواجبة جدًا، وقد ظهرت لنا العلامات والتجارب".

وعن منصب الرئيس يقول نوح: "أما منصب رئيس الدولة فأنا لن أخفي أن السيسي قد أذهلني وهو يصبح في كلية عسكرية يتقدم الصفوف ثم يمسى مفتتحًا لمشروع قومي، ولا يبيت ليله حتي تراه في النمسا، مضيفًا: "وأنا أرفع أي حجْر أو قوامة علي اختيار الشعب له وأرفع ذلك بقوة فنحن أحرار في اختيار الأكْفاء لمدة رئاسية أو لعشر، ولست سنوات أو لخمس أو لسبع، وليس هناك أغرب من أن يأتيك من يبني بيتك بنشاط وهمة وإخلاص ثم ترى استبداله مرغمًا لأنك قد منعك الدستور من اختيار الأفضل، وألزمك باختيار غيره.

وتابع قائلاً: نعم يا سادة إلغاء الدستور واجب، وأنا أطيعه وألتزم به مؤقتًا، إلا إنني لن أقبل أن أضيع بلدي وأبقي علي نصوص صنعتها الظروف.

واختتم حديثه قائلاً: اختلف معي كما تريد ولكن لا تتهمني فأنا لا أخشى اتهامك.. ولن أضعف إمام إرهاب شقيق، لابد أن ننتصر علي الضعف.