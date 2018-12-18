ماذا قال الرئيس عن زيارته للنمسا؟

18 ديسمبر 2018 - 09:49 ص

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بالزيارة التي قام بها إلى النمسا مقدمًا الشكر للمستشار النمساوي على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة له عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سعادتى بالغة بزيارة دولة النمسا التي تربطها بمصر علاقات وثيقة نطمح لتعزيزها مستقبلاً، وأتقدم بالشكر للمستشار النمساوي على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأثق بقدراته كشاب سياسي واعد في العمل المشترك لدعم العلاقات بين بلدينا".

وكان الرئيس قد شارك مساء أمس في مأدبة عشاء على شرف رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود المشاركة في المنتدى الأوروبي الأفريقي رفيع المستوى بفيينا، تلبية لدعوة مستشار النمسا.

وأجرى الرئيس مباحثات موسعة مع الرئيس النمساوي، حيث أعرب السيسي في مستهلها عن تقدير مصر لحفاوة الاستقبال النمساوي، مشيدًا بعلاقات الصداقة المصرية النمساوية المتينة والممتدة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة.