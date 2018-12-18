  • الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:34 ص
بحث متقدم
الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

تأجيل اجتماع الجبلاية.. تعرف على السبب

صورة الخبر

كاتب أمريكي يحذر "ترامب" من يوم القيامة

تشاويش أوغلو: "لن نتعامل مع الأسد..ولن يكون"

تشاويش أوغلو: "لن نتعامل مع الأسد.. ولن يكون"

السيسي

ماذا قال الرئيس عن زيارته للنمسا؟

بالفيديو.. شرطي سوداني يهدد المتظاهرين بالقتل

بالفيديو.. شرطي سوداني يهدد المتظاهرين بالقتل

الصحفيين

حجز أفراد أمن "الصيادلة" المتهمين بالاعتداء على الصحفيين

نوح: نحن أحرار في اختيار السيسي 10 مرات للرئاسة

نوح: نحن أحرار في اختيار السيسي 10 مرات للرئاسة

داعية سعودي: السعادة تسكن في " ولي العهد"

داعية سعودي: السعادة تسكن فى "ولى العهد"

الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية

"اللي مخلف أكتر من 3 عيال ميسألش عن الدعم"

الدولار

أقل سعر للدولار في البنوك

"المركزي المصري" يمد فترة سريان دعم السياحة لنهاية 2019

آخر الأخبار

عامر
عامر

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

"المصري الخليجي" يستهدف نموًا بنسبة 10% خلال العام المقبل

#

"المركزي" يبيع أذون خزانة بقيمة 1.7 مليار دولار

#

جدل حول طباعة «العملات البلاستيكية» في مصر

#

«المركزي» يصدر عملات بلاستيكية فئة «10 جنيهات»

أعلن البنك المركزى المصرى، مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لتنتهى بنهاية ديسمبر 2019 يتم خلالها قبول أى طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات.

ومد البنك المركزى المصرى، فترة السريان حتى يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصى لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها وذلك للعملاء - المنتظمين فقط وفقًا لمركز 30 سبتمبر2018 - العاملين بقطاع السياحة مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة مع استمرار سريان باقى بنود المبادرة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» من قرأ سورة التوبة فى المنام كان محبًا للصالحين
» بالفيديو.. رياضة تسلق الجبال انتهت باغتصاب ومقتل سائحتين
» محمد رمضان يرد على رسالة شبيهته
» شاهد.. ريهام سعيد تتغزل فى عمرو دياب على الهواء
» رسميًا.. "نتنياهو" وزيرًا للدفاع الإسرائيلي
» البابا تواضروس يكشف أسباب رفضه الزواج
» تركي آل الشيخ يوجه رسالة ساخرة لمسؤول سابق بالأهلي .. ماذا قال؟
» ماذا قال "أبو تريكة" عن مدرب الأهلي الجديد؟
» "كارتيرون" يوجه رسالة مؤثرة لمدرب الأهلي الجديد
» المنتج المتحرش يكشف مفاجآت جديدة عن علاقته الجنسية بفنانة الأوسكار
» درة توجه رسالة نارية لجمهورها: ليس لكم حق الحكم عليّ

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
الطلاق
محرر المصريون
الزواج
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين