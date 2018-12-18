"المركزي المصري" يمد فترة سريان دعم السياحة لنهاية 2019

متابعات حنان حمدتو
أعلن البنك المركزى المصرى، مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لتنتهى بنهاية ديسمبر 2019 يتم خلالها قبول أى طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات.
ومد البنك المركزى المصرى، فترة السريان حتى يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصى لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها وذلك للعملاء - المنتظمين فقط وفقًا لمركز 30 سبتمبر2018 - العاملين بقطاع السياحة مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة مع استمرار سريان باقى بنود المبادرة.
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