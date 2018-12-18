جامعة القاهرة تستحدث بكالوريوس الذكاء الاصطناعى

18 ديسمبر 2018 - 10:37 ص

استحدثت جامعة القاهرة نظاما جديدا فى شهادة تخرج دفعات كلية الحاسبات والمعلومات لمن يرغب فى الحصول عليه، وهو بكالوريوس الذكاء الاصطناعى.

وقال محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة القاهرة، إنه في إطار العمل على استحداث برامج جديدة تؤهل الطلاب لوظائف المستقبل، تم البدء في استحداث هذا النوع من شهادة البكالوريوس.

وأضاف خلال تدوينته على موقع "فيس بوك"، أن هذه الشهادة كأحد أهم المبادرات التي أطلقتها الجامعة في مؤتمر كلية الحاسبات عن الاقتصاد الرقمي وكانت استجابة الكلية سريعة.