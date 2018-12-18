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السعيد: الدولة تحتاج لتوفير 900 ألف فرصة عمل للقضاء على البطالة

الحياة السياسية

السعيد
السعيد

وكالات- حنان حمدتو

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وزارة التخطيط

عبد الفتاح السيسي

هالة السعيد

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الدولة تحتاج لتوفير في حدود من 800 لـ900 ألف فرصة عمل من أجل القضاء على البطالة، فضلاً عن سعى تحويل فكر الشباب إلى ريادة الأعمال لخلق وظائف ومشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأضافت خلال ورشة عمل بمؤتمر مصر تستطيع بالتعليم، أن الدولة تتجه نحو بناء الإنسان المصري خاصة التعليم لافتة إلى أن الدستور المصري في 2014 تحدث حول تعليم المواطن المصري في 6 بنود له.

وأشادت الوزيرة بالتحول الذي حدث داخل منظومة التعليم من أهمها الإتاحة والجودة واتجاه الدولة لزيادة الجامعات زيادة أكثر 300 كلية جديدة بتخصصات مختلفة لتأهيلهم لسوق العمل.

وفى السياق ذاته أضافت السعيد، خلال ورشة عمل بمؤتمر مصر تستطيع بالتعليم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب بهدف لتأهيلهم وبناء قدراتهم.

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