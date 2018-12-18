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رسميًا.. إقالة مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد

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مورينيو
مورينيو

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مورينيو

ليفربول

بول بوجبا

أقال نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه، رسميًا بسبب النتائج السيئة والخسائر المتتالية التي شهدها الفريق منذ بداية الموسم الجاري في "البريميرليج"

وأصدر مانشستر يونايتد بيانًا رسميًا أعلن فيه إقالة مورينيو من منصبه، وتوجيه الشكر له على عمله خلال الفترة الماضية، كما تمني النادي التوفيق لمورينيو في المرحلة المقبلة.

وأكدت إدارة اليوناتيد في البيان أنه سيتم تعيين مدير فني مؤقت للفريق، لحين الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد.

وكان مورينيو قد حقق أسوأ بداية لمانشستر يونايتد في تاريخ مشاركات الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز، كما أن المدرب البرتغالي المخضرم دخل في العديد من الأزمات مع نجوم الفريق وآخرهم الفرنسي بول بوجبا.

وكان مانشستر يوناتيد قد تلقي خسارة قاسية أمام ليفربول أول أمس بثلاثية مقابل هدف ضمن منافسات البريميرليج.

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