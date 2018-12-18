إطلاق اسم الشهيد بحرى مصطفى محمود على مدرسة بالإسكندرية

18 ديسمبر 2018 - 01:23 م

اعتزازًا بتضحيات شهداء مصر الأبرار الذين ضربوا أروع الأمثلة فى البطولة والفداء من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن، قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومحافظة الإسكندرية لإطلاق اسم الشهيد البطل رائد بحرى مصطفى محمود عبد الله على مدرسة البيطاش الابتدائية بالعجمى والذى استشهد فى 14 مارس من العام الحالى فى مواجهات مع العناصر الإرهابية خلال مراحل العملية الشاملة "سيناء 2018".

بدأت المراسم بإزاحة الستار عن اللوحة لتغيير اسم المدرسة ثم سلام الشهيد وتلاوة آيات من القرآن الكريم، عقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلى عن حياة البطل الشهيد والرسالة التى وجهها قبل استشهاده بقليل.

شهد الاحتفال بإطلاق اسم الشهيد على المدرسة الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية وقائد المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظ الإسكندرية ومدير الأمن وعدد من قيادات القوات البحرية وأسرة الشهيد البطل.