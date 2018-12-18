الفنية العسكرية تحصد المركز الثالث فى المنتدى الدولى بروسيا

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محمد الخرو

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فى إطار دعم القيادة العامة للقوات المسلحة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية داخل الكليات والمعاهد العسكرية لتخريج أجيال قادرة على مواكبة التطور التكنولوجى الهائل فى كافة المجالات العلمية والفنية، شارك فريق الكلية الفنية العسكرية فى المنتدى الدولى لعلوم وتكنولوجيا المواد المركبة بروسيا.

نجح فريق طلبة الكلية الفنية العسكرية فى الحصول على المركز الثالث خلال فعاليات المنتدى المنعقد بجامعة باومان الفنية بدولة روسيا فى الفترة من 4 / 12 / 2018 إلى 9 / 12 / 2018 حيث شارك فى المسابقة (30) فريق من دول العالم المختلفة يمثلون (13) دولة من بينهم (مصر- روسيا – الصين - الهند – فرنسا – التشيك – إيطاليا – بيلاروسيا – كازاخستان - ألمانيا).

يذكر أن الكلية الفنية العسكرية تشارك العديد من المؤسسات العلمية والدولية فى تنظيم المسابقات العلمية لتطوير البحثى العلمى والتكنولوجى فى مختلف المجالات ، ومنها مجال تكنولوجيا المواد المركبة حيث تم توقيع بروتوكول مشترك بين جامعة "نانجين" للعلوم والتكنولوجيا الصينية والكلية الفنية العسكرية تحت مظلة الأنشطة البحثية لتحالف الاتحاد والانطلاق (Belt and Road ).

كما تنظم الكلية الفنية العسكرية مسابقة علمية وبحثية فى مجال تكنولوجيا المواد المركبة يشارك فيها أكثر من (25) كلية عملية من الجامعات المصرية وبرعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا المصرية.

ويأتى إشتراك طلبة الكلية الفنية العسكرية فى المسابقات والمؤتمرات العلمية والدولية فى إطار الاهتمام بدعم جهود البحث العلمى وتبادل الخبرات والتعرف على كل ما هو جديد فى كافة المجالات البحثية حول العالم.


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