» وفاة أيقونة النادي الأهلي "عم حنفي"

18 ديسمبر 2018 - 01:40 م

حرص عدد من نجوم الكرة، على نعى "عم حنفى" عامل غرفة الملابس فى النادى الأهلي والذي وافته المنية صباح اليوم.

وقال وليد سليمان نجم النادى الأهلى على حسابه الخاص بـ"تويتر": "البقاء لله ربنا يرحمك يا عم حنفى"، وقال سعد سمير: "الله يرحمك يا عم حنفى ويجعل مثواك الجنة يا راجل يا طيب.. إنا لله وإنا إليه راجعون"، وفيما قال محمد ناجى جدو: "ربنا يرحمك ياعم حنفى ويغفرلك ويسامحك".

فيما قال أحمد فتحي: "إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله، البقاء لله ربنا يرحمك يا عم حنفى".

قبل أن ينعيه شريف إكرامى عبر حسابه بـ"تويتر" بقوله: "عم حنفي ياقوت الراجل الطيب الأمين في ذمة الله واحد من أعمدة النادي الأهلي المُخلصين الذي لا يعرفه الكثيرون، رَحمك الله يا عم حنفي وتقبلك بواسع رحمته وأسكنك فسيح جناته ورزق أُسرتك الأجر والصبر والثبات".

في الوقت الذي نعي فيه لاعب الأهلي السابق سيد معوض بقوله: "البقاء والدوام لله وحده ربنا يرحمك ويغفر لك يا عم حنفى واحد من الناس الطيبة والمخلصة هو أول واحد قابلته في النادي اللهم اغفر له واجعله من أهل الجنة اللهم أمين يا رب".