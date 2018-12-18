وزيرة الصحة: 18.5 مليون مواطن تم فحصهم منذ انطلاق "100 مليون صحة"

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الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

أمينة عبد العال

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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص 6 ملايين و51 ألفا و855 مواطن حتى ظهر اليوم السابع عشر "للمرحلة الثانية" من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية،  تحت شعار "100 مليون صحة".

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها فى الأول من شهر أكتوبر الماضى وصل إلى 18 ملايين و576 ألف مواطن، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تمامًا.

ومن جانبه كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم فحص  348 ألفًا و662 طالب بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر أمس الإثنين، فى محافظات المرحلة الأولى التسعة.

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