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زايد: حملة قومية للقضاء على الديدان المعوية لتلاميذ المرحلة الابتدائية

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وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

أمينة عبد العال

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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن بدء الوزارة استعداداتها لإطلاق حملة قومية خلال شهر فبراير المقبل للقضاء على الديدان المعوية بين تلاميذ مدارس المرحلة الابتدائية في جميع محافظات الجمهورية على مرحلتين، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومنظمة الصحة العالمية.

وقالت وزيرة الصحة والسكان، إن "الحملة" تستهدف قرابة 12.5 مليون تلميذ في المرحلة الابتدائية في سن بين 6 إلى 12 عاماً، مشيرة إلى أن "الحملة" سيكون لها أثر إيجابي بالغ على صحة التلاميذ، ومعدلات نموهم في تلك المرحلة العمرية المهمة.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الوزارة نفذت الحملة الأولى لتجريع تلاميذ الصف الأول الابتدائي على مستوى الجمهورية خلال العام 2015/ 2016، لأكثر من 2 مليون تلميذ، كما نفذت الوزارة "حملة ثانية" من الصف الأول الابتدائي حتى الصف السادس الابتدائي لعدد 12.09 مليون تلميذ خلال العام الدراسي 2016/ 2017، كما تم تنفيذ "حملة تجريع" ثالثة لقرابة 12.4 مليون تلميذ خلال العام الدراسي الماضي للطلاب من الصف الأول الابتدائي حتى "الصف السادس".

ووجهت وزيرة الصحة والسكان الشكر لمنظمة الصحة العالمية على تعاونها في توفير عقار "المبندازول"، المستخدم في تلك الحملات.

وقال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إن الحملة ستتم باستخدام 12.7 مليون قرص من العقار بالتعاون بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية، موضحاً أن الإدارة العامة لمكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية ستنفذ الحملة الرابعة من "التجريع" على مرحلتين.

وأضاف رئيس قطاع "الطب الوقائي"، أن "القطاع"، أجرى تقييمات للحملات السابقة التي أجريت لـ"تجريع" طلاب المرحلة الابتدائية، وأظهرت تلك التقييمات نتائج إيجابية جداً في نجاحها في خفض معدل انتشار الإصابة بالطفليات المعوية بين تلاميذ المدارس.

ومن جانبه كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن أن المرحلة الأولى من "الحملة"، ستنطلق في 16 محافظة في الفترة من 12 فبراير المقبل إلى 21 من الشهر ذاته، وهم محافظات الإسكندرية، والجيزة، وجنوب سيناء، ومطروح، وبورسعيد، والبحيرة، ودمياط، والقليوبية، والفيوم، وأسيوط، والوادي الجديد، والغربية، والدقهلية، والشرقية، والمنيا، وقنا.

وأشار "مجاهد" ، إلى أن المرحلة الثانية من "الحملة" ستنطلق خلال الفترة من 19 مارس حتى 28 مارس المقبلين في 11 محافظة، وهم القاهرة، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبني سويف، وسوهاج، وأسوان، والأقصر.

وشدد " مجاهد" على حرص الوزارة على تنفيذ حملات قومية تستهدف تعزيز الصحة العامة لدى جميع الفئات المجتمعية، وهو ما تعمل عليه الوزارة عبر مبادراتها المتنوعة.

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