بالصور.. مسجد «أرطغرل» يثير أزمة كبيرة في الأردن

18 ديسمبر 2018 - 07:44 م

تركت صورة متداولة لأحد المساجد في الأردن روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لإطلاق اسم القائد العثماني "أرطغرل" عليه.

وبحسب الصور المتداولة، فإن المسجد الذي أنشئ حديثًا يقع على جبل السنّوريّة أحد جبال قرية كفرخل شمال مدينة جرش في الجزء الشمالي الغربي من الأردن.

وعبّر عدد من المغردين عن رفضهم لتسيمة المسجد باسم القائد "أرطغرل"، معتبرين بأن هذه الخطوة ما هي إلا محاولة لفرض الاسم التركي لأسباب سياسية، مشيرين الى أن الأولى هو تسمية المساجد في الأردن باسماء الصحابة رضوان الله عليهم.

بينما أيّد البعض الآخر إطلاق اسم أرطغرل على المسجد، واعتبروه قائدًا مسلمًا مثل القادة المسلمين الذين تطلق أسماؤهم على المساجد في جميع أنحاء الدول الإسلامية.

وحول سبب اختيار هذا الاسم للمسجد، قال الدكتور ناصر نواصرة المُشرف على أعمال المسجد والذي تبرّع بقطعة الأرض لبنائه، جاء هذا الاسم إكرامًا للقائد المسلم ارطغرل والد عثمان مؤسس الدولة العثمانية الذي دفاع عن حمى الإسلام والمسلمين نحو ستة قرون.

وأضاف النواصرة: "قمنا بتسمية هذا المسجد بهذا الاسم اعتزازًا بتاريخنا الإسلامي وإكرامًا لشخصية كبيرة مهّدت لقيام إمبراطورية إسلامية حمت وحافظت على هوية البلاد المسلمة أكثر من ستمائة عام.

يذكر أن أسماء المساجد تختار بالتنسيق مع لجنة شرعية معنية بوزارة الأوقاف، ويبدو أن اللجنة لم تعترض على الاسم، حيث تم تثبيت الاسم على المسجد.

يذكر أن أرطغرل واسمه الكامل الأمير الغازي أرطغرل بك بن سُليمان شاه القايوي التُركماني، ولد حوالي عام 1191م – والمتوَفّى في عام 1281م بمدينة سكود، بالأناضول، هو والد السلطان عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وهو أيضًا قائد قبيلة قايى من أتراك الأوغوز.