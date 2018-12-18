«الخولي» رئيسًا لبعثة المصري ببوركينافاسو

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بوركينافاسو

قرر سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، تكليف نائبه محمد الخولي، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتوجهة إلى العاصمة البوركينية وأجادوجو فجر بعد غدٍ الخميس، لملاقاة فريق ساليتاس إف سي في مباراة إياب دور الـ32 من البطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وبدأ محمد الخولي تنفيذ مهام تكليفه كرئيس لبعثة الفريق وتلقى اتصالًا هاتفيًا من السفير شريف مختار سفير مصر واجادوجو أكد خلاله على اتمام كافة الترتيبات المتعلقة باستقبال البعثة وحجز مقر الإقامة والتنقلات والملعب الذي يستضيف تدريبات الفريق.

ويعسكر الفريق البورسعيدي بقيادة إيهاب جلال المدير الفني الجديد للفريق منذ أمس الإثنين بمدينة الإسماعيلية.

وتولي جلال القيادة الفنية للفريق البورسعيدي خلفا لمصطفى يونس الذي قدم استقالته وجهازه المعاون عقب الهزيمة بثنائية نظيفة أمام ساليتاس البوركينى، بذهاب دور الـ32 بالبطولة الكونفدرالية بإستاد بورسعيد.


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