عادل إمام.. «فالنتينو» رمضان المقبل

18 ديسمبر 2018 - 07:55 م

استقر الفنان عادل إمام على بطولة مسلسل "فالنتينو" ليخوض به السباق الرمضاني المقبل على أن يقوم بكتابته الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر في أول تعاون درامي بينهما.

وكان يفترض أن يتعاون عادل إمام مع نفس فريق عمل مسلسله "عوالم خفية"، لكن يبدو أنه قرر التغيير في اللحظات الأخيرة، علماً بأن المسلسل سيكون من إخراج نجله رامي إمام الذي يقوم بإنتاجه من خلال شركته ماجنوم مع المنتج هشام تحسين.

هذا وسيُعلِن "إمام" تفاصيل العقود الخاصة بباقي أبطال المسلسل تمهيداً لانطلاق التصوير خلال الشهر المقبل، علماً بأن تأخر العمل ارتبط بتأخر تسويقه، حيث تم التعاقد مؤخراً مع مجموعة إعلام المصريين لعرض المسلسل حصريًا عبر شاشاتها.



