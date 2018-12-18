20 لاعبًا في قائمة الاتحاد لمواجهة المقاولون العرب

18 ديسمبر 2018 - 08:08 م

أعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة حلمى طولان، قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الـ18 ببطولة الدوري العام.

ويضم المعسكر 20 لاعبا وهم: الهانى سليمان ومحمود الزنفلى ومحمود شعبان وأحمد مجدى وويلسون أكاكبو ومحمد بازوكا ومحمود رزق ومحمد ناصف، وكريم الديب ونور السيد وديديه كوريه وعاشور الأدهم، وأحمد الألفى ومحمد حسن وفوزى الحناوى وإيمانويل بناهينى، ومحمد جدو ورزاق سيسيه وخالد قمر.

ويغيب عن الفريق لأسباب فنية كل من صبحى سليمان وخالد الغندور ومحمد جبر ومحمد عادل، ويوسف عطاى وأحمد قطب ومحمد بكار ومحمد عبد المجيد ورمزى خالد.

وحرص طولان على التأكيد على أهمية اللقاء، خاصة أن المقاولون يعيش صحوة مؤخرا مع مديره الفنى عماد النحاس، والذى نجح فى تحقيق 5 انتصارات متتالية.