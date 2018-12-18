» تركيا وروسيا وإيران تتفق بشأن اللجنة الدستورية لسوريا

18 ديسمبر 2018 - 08:09 م

قال وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران، اليوم الثلاثاء، إنهم يتوقعون اجتماع اللجنة الدستورية السورية الجديدة في مطلع العام القادم، وإطلاق عملية سلام سياسية قابلة للتطبيق.

وفي بيان مشترك تلاه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بعد اجتماع الوزراء الثلاثة مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص ستافان دي ميستورا، قال الوزراء الثلاثة إن عمل اللجنة الجديدة ينبغي أن يحكمه "إدراك للحلول الوسط والحوار البناء".

ولم يشارك دي ميستورا في المؤتمر الصحفي معهم ومن المنتظر أن يتحدث إلى الصحفيين بشكل منفصل.