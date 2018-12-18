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فرنسا تفرض ضرائب على "جوجل" و"فيسبوك"

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وكالات

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فيس بوك

فرنسا

ضرائب

أعلنت الحكومة الفرنسية فرض ضرائب على كبرى الشركات الرقمية مثل "فيسبوك" و"جوجل" و"أمازون"، والذي من المقرر أن يبدأ تنفيذه مطلع العام المقبل دون انتظار اتفاق محتمل مع الاتحاد الأوروبي.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس بريس" نقلاً عن وزير الاقتصاد برونو لومير أن القرار جاء سعياً لتوفير عائدات لتمويل الإجراءات الاجتماعية التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي.

وذكر لومير في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين الذي عقد في باريس أنه "سيتم تطبيق الضريبة في كل الأحوال في الأول من يناير/ كانون الثاني 2019 وعن مجمل العام 2019 بقيمة نقدر أنها ستكون 500 مليون يورو".

من جانه قال متحدث باسم "فيسبوك" في حديث "لفرانس برس": إن الشركة ستستمر في احترام واجباتها الضريبية كما هي مقررة في التشريعات الفرنسية والأوروبية، موضحا أن كافة العائدات من الإعلانات التي تتكفل بها فرق الشركة في فرنسا "يتم تسجيلها في فرنسا" وليس في دبلن.

وكان رئيس الحكومة الفرنسي إدوار فيليب قد قال في مقابلة مع صحيفة أن حكومته تعول على قيمة الضرائب هذه لتمويل الإجراءات الاجتماعية التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون والتي تقدر كلفتها بنحو عشرة مليارات يورو.



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