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ضبط عاطل بحيازته 390 قرص ترامادول وطبنجة

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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، من ضبط عاطل لحيازته طبنحة وكمية من أقراص الترامادول المخدر بقصد الإتجار.

كانت  معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة حلوان تفيد قيام "ح.ع" 35 سنة، باللتجار فى المواد المخدرة، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وباستصدار إذن من النيابة وإعداد الأكمنة تم القبض على المتهم

وعثر بحوزته على طبنجة و390 قرص  ترامادول مخدر، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الإتجار والسلاح بقصد الدفاع عن النفس.


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