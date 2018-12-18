» «المقاولون العرب» تعلن عن وظائف شاغرة بالعاصمة الإدارية

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وكالات - خالد الشرقاوي

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أعلنت إدارة الموارد البشرية بشركة المقاولون العرب، عن حاجتها إلى عدد من الوظائف بنظام اليومية المؤقتة بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وبالتحديد عمالة وصنايعية في أعمال البناء والحدادة والسباكة والنقاشة وغيرها.

وطلبت الشركة عددا من الأوراق والمستندات وهي شهادة ميلاد وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة الخدمة العسكرية والرقم التأميني وصورة المؤهل الدراسى أن وجد وصور بطاقة الرقم القومى وعدد 6 صور شخصية.

يذكر أن المهندس محمد عبد المقصود رئيس العاصمة الإدارية الجديدة، أكد أن العمل جارٍ على قدم وساق في مشروعات المرافق والحي السكني والحكومي وباقى الإنشاءات الأخرى.

وأكد أن حجم المنفذ من المرافق في الإنشاءات تخطى الـ90% بينما وصل حجم التنفيذ في الحى السكنى إلى 70% والشركات تقوم بعملها على أكمل وجه ولا يوجد أي تأخير أو تقاعس في أعمال التنفيذ.



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