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شاهد.. «غادة عادل» تعود إلى طليقها المنتج «مجدي الهواري»

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غادة عادل ومجدي الهواري
غادة عادل ومجدي الهواري

خالد الشرقاوي

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الفن

زواج

عودة

غادة عادل

مجدى الهوارى

أثار المنتج مجدي الهواري، موجة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة تجمعه بطليقته الممثلة غادة عادل معلقًا عليها: "أنا والقمر".

وخمن الكثيرون بأن هذه الصورة بمثابة عودة مرة أخرى لهم والرجوع في قرار الانفصال، خاصة وأنها تعتبر من أنجح زيجات الوسط الفني حيث استمرت الزيجة ما يقرب من 20 عامًا، زواج أثمر عن خمسة أبناء.

وكانت الفنانة غادة عادل قد كشفت عن طلاقها من زوجها المخرج مجدي الهواري عد 20 عاماً من الزواج، في تصريحات صحافية أثارت جدلاً كبيراً في الوسط الفني، خصوصا أنّ الثنائي عرف بكونه واحداً من أشهر الأزواج بين النجوم.

وأكدت بعض المصادر أن غادة انفصلت عن زوجها مجدي الهواري خلال عام 2017 وتحديداً أثناء تصوير برنامجها "تع اشرب شاي" الذي يخرجه الهواري وتقدمه هي، وشهدت وقتها كواليس التصوير مشادات بين الطرفين أمام العاملين في الاستوديو وحاول البعض تهدئة الأمور بينهما.

بعدها انتشرت أخبار تؤكد انفصالهما لكنهما اتفقا على النفي التام على الأقل أمام الإعلام، حتى وإن كان الخبر معروفاً للمقربين منهما.

وبالفعل ظهرا سوياً في عدد من المناسبات الاجتماعية والفنية منها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان الجونة السينمائي، أما اختيار هذا التوقيت تحديداً للإعلان عن الانفصال بحسب مصادر مقربة من الطرفين، يعود لفشل كل محاولات الصلح بينهما ووصولها لطريق مسدود.

وساهم المخرج مجدي الهواري في تأكيد الخبر الذي انتشر وقتها من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث كتب :"حكمة اليوم: فكر في استثمارك في الشريك قبل المشروع" وانهالت التعليقات التي تتساءل عن صحّة الخبر لكن الهواري لم يرد على التعليقات بالنفي أو الايجاب.

يذكر أنّ علاقة الحب بين مجدي الهواري وغادة عادل عمرها 20 عاماً، حيث تعرف عليها المخرج الشهير اثناء تصويره أحد الإعلانات التي كانت غادة تشارك فيها وارتبطا عدة أشهر قبل أن يعلنا خطوبتهما ثم زواجهما، وبعدها بدأ مجدي بترشيح غادة لعدد من الأعمال الفنية باعتبارها وجها جديدا، وبالفعل اثبتت نفسها بقوة كممثلة موهوبة وطول مشوارها الفني كان مجدي هو مستشارها الإعلامي ومدير أعمالها الفنية رغم أهميته كمخرج سينمائي قدم العديد من الإعمال الفنية التي تركت بصمة مهمة.



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