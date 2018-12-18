» «خالد عيسى» يقود العين لنهائي كأس العالم للأندية

18 ديسمبر 2018 - 09:18 م

تأهل فريق العين إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز على ريفر بليت بركلات الترجيح بنتيجة 4/5، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي، بالتعادل بهدفين لكل منهما، في إطار منافسات الدور قبل النهائي من البطولة.

واستطاع العين إحراز هدف التعادل عن طريق البرازيلى كايو فى الدقيقة 51 من عمر الشوط الثانى بعدما كان الشوط الأول قد انتهى بتقدم ريفر بلايت بنتيجة 2-1.