» «خالد عيسى» يقود العين لنهائي كأس العالم للأندية

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المصريون

العين

ريفر بليت

تأهل فريق العين إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز على ريفر بليت بركلات الترجيح بنتيجة 4/5، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي، بالتعادل بهدفين لكل منهما، في إطار منافسات الدور قبل النهائي من البطولة.

واستطاع العين إحراز هدف التعادل عن طريق البرازيلى كايو فى الدقيقة 51 من عمر الشوط الثانى بعدما كان الشوط الأول قد انتهى بتقدم ريفر بلايت بنتيجة 2-1.

وكان ريفير بلايت قد أضاع ركلة جزاء فى الدقيقة 69 عن طريق اللاعب جونزالو مارتينيز، حيث ارتدت تسديدته من العارضة.

بهذه النتيجة، يلتقى فريق العين فى نهائى النسخة الحالية من كأس العالم للأندية مع الفائز من مواجهة ريال مدريد الإسبانى مغ كاشيما أنتلرز الياباني، مساء السبت المقبل، على استاد مدينة زايد الرياضية.

يذكر أن العين حجز مقعده فى الدور نصف النهائى بكأس العالم للأندية بعدما حقق فوزًا عريضًا على الترجى التونسى بثلاثية نظيفة، فيما يشارك ريفر بلايت من الدور نصف النهائى بعدما حصد اللقب القارى فى أمريكا الجنوبية "كوبا ليبرتادوريس"على حساب غريمه التقليدى بوكا جونيورز.


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