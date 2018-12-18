» «الدعوة السلفية» تتبرأ من «الملتحي الراقص»: «يعاني من مرض نفسي»

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أثار مقطع فيديو لشخص ملتح وهو يتمايل فيه راقصًا، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، واستغله المناوئون لـ "الدعوة السلفية" وذراعها السياسي حزب "النور"، في الربط بينهما وبين صاحب الفيديو.

وفي الفيديو الذي حظي بانتشار واسع، يظهر الشخص الملتحي الذي لم تعرف هويته، وهو يقوم بحركات راقصة، بطريقة مثيرة، داخل منزل، فيما تظهر أصوات تصفيق وتشجيع من مجموعة نساء حوله.

غير أن "الدعوة السلفية"، وذراعها السياسي حزب "النور" كذبا تلك الادعاءات، بعد أن نشر الناشط السياسي المؤيد لجماعة "الإخوان المسلمين" عمرو عبدالهادي، مقطع الفيديو مدعيًا أنه لنائب برلماني عن حزب "النور".

ونشر عبد الهادي عبر صفحته الشخصية مقطع فيديو لشاب ملتحي وكتب تعليقا عليه: "لا مؤاخذة الشيخ  محمد الباز عضو  حزب النور عن محافظة المنوفية يتراقص، ماشاء الله اللهم بارك صافيناز على طريقة النور، أسقطوا الرئيس علشان يمتهنوا الرقص".

وكذب "الدعوة السلفية" لسان سامي عبد الحفيظ القيادي فيها، ادعاء عبدالهادي، قائلاً: "لا يوجد للحزب نواب بالمنوفية، ولا يوجد بالبرلمان نائب بهذا الاسم، ولا يوجد قيادي بالمنوفية بهذا الاسم".

وحول حقيقة الفيديو، علق عبدالحفيظ: "حقيقة الفيديو ومنقول من ثقة الراجل ده من بورسعيد - الزهور - عمرو بن العاص وهو ساكن جنبي بكام عمارة، هو تعبان وكان بيتعالج ولكن بيجيلو حالة بتخليه يجن أو يعمل حجات مش مناسبة".

وأضاف: "هو ولا متجوز ولا حاجة وهو في وعيه بيصلي وملتزم ومحترم جدًا، اللي نشرت الفيديو دي وحدة قليلة الأصل وهو كمان عايش لوحده وقليل لما تلاقي حد يجيله فتلاقي أغلب قعاده في الشارع".

وختم: "أحب أقول اتقوا الله ومتكنوش سبب في فضيحه حد، ربنا يسترنا ويعافينا ويشفيه، ادعوله وياريت اي حد يشوف الفيديو يوضح للي منزله علشان كده حرام".


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