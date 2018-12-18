«الأعلى للإعلام» يشيد بتعيين مذيعة من ذوي القدرات الخاصة

18 ديسمبر 2018 - 09:31 م

أشاد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتعيين شبكة قنوات dmc المذيعة رحمة خالد (من ذوي القدرات الخاصة) لتقديم البرامج وبشكل أساسي.

وتعقد لجنة إعداد التقرير نصف السنوي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا غدًا الأربعاء؛ لمراجعة التقرير الخاص بالملاحظات الإعلامية – وهو فصل خاص داخل التقرير- والمخالفات التي شابت الأداء الإعلامي في الصحف والشاشات والمواقع الإلكترونية خلال الأشهر الستة التي يشملها التقرير.

وقال جمال شوقي رئيس اللجنة، إن اللجنة أعربت في التقرير عن تقديرها البالغ للخطوة التي قامت بها شبكة قنوات dmc بتعيين مذيعة من ذوي القدرات الخاصة لتقديم البرامج وبشكل أساسي، وأكدت اللجنة أنها تتابع هذه الخطوة باعتبارها تنم عن تطور إيجابي ملحوظ في التعامل مع ذوي القدرات الخاصة، وهو الأمر الذي يجد متابعة أيضًا من أصحاب الشأن والمختصين في كثير من دول العالم.

وأضاف "شوقي" أن التقرير نصف السنوي يحوي 4 فصول؛ إحداها يخص المخالفات الإعلامية طبقا لـ17 معيارا، وفصلًا خاصًا عن الملاحظات الإعلامية لأعضاء اللجنة حول حالة الإعلام في مصر، بالإضافة إلى فصل ثالث حول ضمانات حرية الرأي والتعبير في الإعلام المصري طبقا لمعايير محددة تعمل عليها اللجنة، أما الفصل الرابع يخص نشاط المجلس خلال الشهور الستة التي يشملها التقرير.



