  • الأربعاء 19 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:17 ص
بحث متقدم
تامر أمين

تعليق ناري لـ تامر أمين على "فوتوسيشن" محمد صلاح

الدكتور هشام عرفات، وزير النقل

"النقل" تكشف معلومة هامة عن تذكرة مترو مصر الجديدة

نتنياهو

إسرائيل تهدد الشرق الأوسط بهذا الأمر الخطير

أصغر عروسين

"القومي للطفولة" يفجر مفاجأة مدوية بشأن زواج الأطفال

كمال الهلباوي

نكشف تفاصيل أحدث عرض من «الهلباوي» لـ«الإخوان»

زياد بهاء الدين

بهاء الدين: تصرف "ندل" من طاقم "مصر للطيران"

الملتحي الراقص ينفي علاقته بحزب النور

«الدعوة السلفية» تتبرأ من «الملتحي الراقص»: «يعاني من مرض نفسي»

الهرم

صاحب فيديو الهرم الإباحي تأثر بفيلم «التجربة الدنماركية»

حسن البنا

«الإخوان» كانت تعتبر الكفاح ضد الاستعمار أعمال عنف

سليم عزوز يدعو علي صفوت حجازى

حرب تكسير عظام بين إعلاميّ الإخوان.. هذه الجولة الأحدث

موسكو ترفض احتجاجًا إسرائيليًا على دعوة هنية لزيارة روسيا

عرب وعالم

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"السترات الصفراء" تصل إسرائيل

#

بريطانيا: تصريحات المتهمين بقضية سكريبال "كذب"

#

روسيا: أمريكا تعلن الحرب وسنرد بالوسائل المتاحة

#

مصر تعرض على 91 دولة نقل سفاراتها للعاصمة الإدارية

رفضت موسكو احتجاجًا إسرائيليًا على توجيهها دعوة إلى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية لزيارة روسيا، بحسب إعلام إسرائيلي.
وذكرت القناة الإسرائيلية العاشرة (غير حكومية) الثلاثاء، أن السفير الإسرائيلي لدى موسكو، غاري كورين، وجه إلى الخارجية الروسية رسالة احتجاج رسمية على هذه الدعوة، كما وجهت الخارجية الإسرائيلية رسالة مماثلة إلى السفارة الروسية في تل أبيب.
وتعتبر إسرائيل حماس "جماعة إرهابية"، بينما تؤكد الحركة أنها تقاوم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأضافت القناة التلفزيونية أن الخارجية الروسية رفضت هذا الاحتحاج، وردت على الدبلوماسيين الإسرائيليين بالقول: "أنتم أنفسكم تتحدثون مع حماس".
وتابعت القناة أن رئيس الوكالة اليهودية (حكومية)، يتسحاق هيرتسوغ ، بحث هذا الموضوع، أمس، مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.
وقال لافروف إن روسيا دعت هنية إلى زيارتها في إطار جهود موسكو لمنع تدهور الأوضاع في المنطقة، وفقًا للقناة الإسرائيلية. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية تجمع نحو 13 مليار دولار من تسويات "الفساد"
» وزير التعليم العالي يكشف حقيقة إلغاء التنسيق
» طلبات الجن «أوامر عند النصابين»
» تعليق ناري لمدرب العين بعد التأهل لنهائي المونديال
» خبير يكشف: هذه هي مشكلة مصر الأساسية
» قرار حاسم من "البشير" تجاه السعودية
» هذا ما قاله "ترامب" لـ "أردوغان" بشأن "غولن"
» في كلمة للشعب.. "سلمان" يعلن تفاصيل "الحدث الأكبر"
» «الدعوة السلفية» تتبرأ من «الملتحي الراقص»: «يعاني من مرض نفسي»
» «خالد عيسى» يقود العين لنهائي كأس العالم للأندية
» داعية سلفي يصف «الرومي» بـ«أمير الإلحاد»

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • فجر

    05:24 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق
محرر المصريون