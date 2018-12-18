  • الأربعاء 19 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:18 ص
بحث متقدم
تامر أمين

تعليق ناري لـ تامر أمين على "فوتوسيشن" محمد صلاح

الدكتور هشام عرفات، وزير النقل

"النقل" تكشف معلومة هامة عن تذكرة مترو مصر الجديدة

نتنياهو

إسرائيل تهدد الشرق الأوسط بهذا الأمر الخطير

أصغر عروسين

"القومي للطفولة" يفجر مفاجأة مدوية بشأن زواج الأطفال

كمال الهلباوي

نكشف تفاصيل أحدث عرض من «الهلباوي» لـ«الإخوان»

زياد بهاء الدين

بهاء الدين: تصرف "ندل" من طاقم "مصر للطيران"

الملتحي الراقص ينفي علاقته بحزب النور

«الدعوة السلفية» تتبرأ من «الملتحي الراقص»: «يعاني من مرض نفسي»

الهرم

صاحب فيديو الهرم الإباحي تأثر بفيلم «التجربة الدنماركية»

حسن البنا

«الإخوان» كانت تعتبر الكفاح ضد الاستعمار أعمال عنف

سليم عزوز يدعو علي صفوت حجازى

حرب تكسير عظام بين إعلاميّ الإخوان.. هذه الجولة الأحدث

تعليق ناري لمدرب العين بعد التأهل لنهائي المونديال

الرياضة

العين
العين

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

حارس العين أفضل لاعب في افتتاح مونديال الأندية

#

تبرير جديد من "أصالة" عن فستان رانيا يوسف

#

مشاجرة تنتهي بقتل شاب لشقيقه بأسيوط

#

مدرب فرنسا: ارفع القبعة للاعبين بعد التأهل لنهائي المونديال

عبر زوران ماميتش، للمدير الفني لفريق العين الإماراتي، عن سعادته البالغة بالإنجاز التاريخي الذي حققه فريقه بالتأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولي في تاريخه، عقب فوز فريقه على ريفر بليت الأرجنتيني بركلات الترجيح 5-4.
وقال ماميتش في تصريحات تليفزيونية عقب نهاية اللقاء :«من الصعب أن أجد الكلمات التي أصف بها عما بداخلي عقب الفوز في مباراة اليوم..بالتأكيد سعيد بمستوي وأداء الفريق ودعم الجمهور لنا».
وأضاف: «لعبنا عدة مباريات قوية وصعبة في فترة زمنية قصيرة، كما خضنا مباراتين حتي الدقيقة 120، ولكننا سنبدأ الاستعداد للمباراة النهائية الآن.. أنا سعيد جدًا بما حققناه».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية تجمع نحو 13 مليار دولار من تسويات "الفساد"
» وزير التعليم العالي يكشف حقيقة إلغاء التنسيق
» طلبات الجن «أوامر عند النصابين»
» تعليق ناري لمدرب العين بعد التأهل لنهائي المونديال
» خبير يكشف: هذه هي مشكلة مصر الأساسية
» قرار حاسم من "البشير" تجاه السعودية
» هذا ما قاله "ترامب" لـ "أردوغان" بشأن "غولن"
» في كلمة للشعب.. "سلمان" يعلن تفاصيل "الحدث الأكبر"
» «الدعوة السلفية» تتبرأ من «الملتحي الراقص»: «يعاني من مرض نفسي»
» «خالد عيسى» يقود العين لنهائي كأس العالم للأندية
» داعية سلفي يصف «الرومي» بـ«أمير الإلحاد»

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • فجر

    05:24 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق
محرر المصريون