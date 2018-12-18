» تعليق ناري لمدرب العين بعد التأهل لنهائي المونديال

18 ديسمبر 2018 - 11:00 م

عبر زوران ماميتش، للمدير الفني لفريق العين الإماراتي، عن سعادته البالغة بالإنجاز التاريخي الذي حققه فريقه بالتأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولي في تاريخه، عقب فوز فريقه على ريفر بليت الأرجنتيني بركلات الترجيح 5-4.



وقال ماميتش في تصريحات تليفزيونية عقب نهاية اللقاء :«من الصعب أن أجد الكلمات التي أصف بها عما بداخلي عقب الفوز في مباراة اليوم..بالتأكيد سعيد بمستوي وأداء الفريق ودعم الجمهور لنا».

