» وزير التعليم العالي يكشف حقيقة إلغاء التنسيق

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أن مصر حريصة على التعاون مع العديد من الدول في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
وأضاف «عبدالغفار» خلال لقائه على فضائية «صدى البلد» «هناك تكامل بيننا وبين التربية والتعليم، ونظام تنسيق الجامعات لن يلغى، لكن قد يتم تخصيص درجات معينة للقدرات مستقبلا على غرارا ما يحدث في كليتي الفنون الجميلة والتربية الرياضية»، مشيرا إلى أن كلية الإعلام طالبت بإقرار امتحان قدرات للملتحقين بها. وتابع وزير التعليم العالي «نتجه إلى إقرار نظام الامتحانات الإلكترونية ترسيخا لمبدأ المساواة في تقييم الطلاب».