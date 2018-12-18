"القومي للطفولة" يفجر مفاجأة مدوية بشأن زواج الأطفال

18 ديسمبر 2018 - 11:20 م

أكد صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إنه لا يوجد في القوانين المصرية ما يمنع أو يجرم زواج الأطفال، مشيرًا إلى أن ما تم إقراره في هذا الشان هو عدم توثيق الزواج فقط، وليس منعه.



وأوضح «عثمان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أننا في نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، نتعامل مع مثل هذه الوقائع من ناحية تعريض الأطفال للخطر، من خلال وضعهم في حفل زفاف وغيرها من المشاهد، التي تؤثر عليهم بالسلب.

