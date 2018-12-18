إسرائيل تهدد الشرق الأوسط بهذا الأمر الخطير

وقال مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية، فى بيان، إن نتنياهو تفقّد، خلال الزيارة، معرضاً يحتوى على وسائل وقدرات تكنولوجية طوّرتها الصناعات الجوية الإسرائيلية، واطّلع على الوسائل والقدرات التكنولوجية التى ينتجها، واستمع إلى «سبل تعزيز صناعات الطائرات الإسرائيلية»، من رئيس مجلس إدارة الشركة، هارئيل لوكر، ورئيسها نمرود شيفر، وكبار المسؤولين، وقال: «توجد هنا مجموعة من الخبراء الموهوبين، الذين يقومون بتطوير الجبهة الدفاعية للدفاع عن إسرائيل».



بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الشركة: «إن الصناعات الجوية تعرف كيف تصل إلى أى مكان من أجل مصلحة الشعب الإسرائيلى. السماء هى الحدود».