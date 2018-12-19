خبير اقتصادي: هذا ما نجحت فيه الحكومة بشأن الموازنة

19 ديسمبر 2018 - 11:40 م

أكد عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن "مصر بدأت الإصلاح الاقتصادي منذ 2015، حيث كانت مصر تعاني من أزمات عدة في الطاقة والكهرباء والبنزين وحجم دين كبير، وانخفاض حاد في الصادرات المصرية، واحتياطي نقدي لا يكفي الاحتياجات المصرية، وكانت لدينا عجز موازنة تجاوز أكثر من 12.5%".

وأوضح "السيد" في حوار لبرنامج "رأي عام" عبر فضائية "TeN "، مساء الثلاثاء، أن "مصر بدأت بإصلاحات اقتصادية كبيرة منذ 2015، ومشروعات قومية كبرى، ومعدلات البطالة انخفضت، والتضخم قل كثيرًا، والحكومة نجحت في الوصول لعلاج خلل الموازنة العامة".

وأضاف الخبير الاقتصادي أن "مصر حصلت على شهادات ائتمانية من المؤسسات الدولية تثبت أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح للإصلاح الاقتصادي، ومعدل البطالة انخفض بسبب الاستقرار السياسي الذي نعيشه في مصر".