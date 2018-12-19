إزالة 1.5 طن قمامة من النيل في 3 ساعات

قال مصطفى حبيب، مؤسس مبادرة "VERY NILE" لتنظيف النيل إن المبادرة استطاعت بـ250 متطوع فقط، رفع 1.5 طن قمامة من النيل.



وأضاف "حبيب" ، في مداخلة تليفونية مع برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن فكرة تأسيس المبادرة جاءت أثناء سيره وأصدقائه بمنطقة الزمالك بجوار النيل، حيث أخذوا القرار بأن يفعلوا شيئاً لتنظيف النيل.

وأضاف "حبيب" ، في مداخلة تليفونية مع برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن فكرة تأسيس المبادرة جاءت أثناء سيره وأصدقائه بمنطقة الزمالك بجوار النيل، حيث أخذوا القرار بأن يفعلوا شيئاً لتنظيف النيل.