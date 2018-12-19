» «2019».. عام الإضرابات الاقتصادية في المنطقة

19 ديسمبر 2018 - 01:10 م

«الإضرابات الاقتصادية تلوح في الأفق»، بهذه الكلمات نشرت وكالة "أسوشيتد برس" تقريرًا عن الأوضاع المحتملة للشرق الأوسط في عام 2019، موضحة أن العام الجديد سيشهد انحسارًا للحروب والصراعات الأهلية في المنطقة، لكن نتيجة لهذا سيبدأ إضرابات من نوع آخر في الدول التي فروا إليها الملايين من اللاجئين.

وترى الوكالة، في تقريرها، أنه لا يزال الملايين من الشباب وصغار السن في المنطقة محرومين من المشاركة الاقتصادية والسياسية، في الوقت الذي فشلت فيه الحكومات في معالجة ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وغيرها من المشاكل العميقة.

واستعرضت الوكالة عددًا من البلاد التي تعمها الإضرابات وما تتجه إليه في 2019:

اليمن: أحرزت الحكومة اليمنية، بدعم من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، تقدما مع الحوثيين المرتبطين بإيران تجاه اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، وهو الأول بعد 4 سنوات من القتال الذي أودى بحياة 60 ألف شخص على الأقل ودفع البلاد إلى حافة الهاوية والمجاعة.

ومن المقرر إجراء جولة جديدة من المحادثات في يناير، مع توقع أن يؤدي الضغط الأمريكي على دول الخليج إلى مزيد من التهدئة.





سوريا: استطاع الرئيس السوري بشار الأسد بمساعدة روسيا وإيران، أن يسحق المعارضة التي انطلقت منذ 7 سنوات، وعلى الرغم من عدم انتهاء الحرب والقتال الذي لا يزال مستمرًا في الشمال الذي يسيطر عليه المتمردون، فإن الدائرة الداخلية للأسد ورجال الأعمال المتحالفين معه يرون أنهم يصنعون ثروة من إعادة بناء البلد المحطمة.

العراق: مر ما يقرب من العام على إعلان الحكومة انتصارها على تنظيم داعش، لكن لا تزال هناك تحديات، بما في ذلك إعادة بناء المدن المدمرة. وأظهرت أعمال الشغب ضد الفساد وتدني الخدمات في منطقة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط الحاجة الملحة لمعالجة المشاكل الاقتصادية للعراق.

ليبيا: وافقت الحكومات المتنافسة في الشرق والغرب على الاجتماع في مؤتمر وطني أوائل عام 2019، لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات عامة. ولا يزال إنتاج النفط دون مستوياته قبل عام 2011، ولا يزال انعدام الأمن يمنع الاستثمار الأجنبي والنمو الاقتصادي.

بينما في مصر، أكبر بلد في العالم العربي من حيث عدد السكان حيث يبلغ عدد سكانه 100 مليون نسمة، يتأخر خلق فرص العمل إلى حد بعيد عن النمو السكاني الهائل الذي يبلغ أكثر من 2 مليون في السنة.

لكن رغم ذلك تتحسن ثقة المستثمرين، إلا أن التضخم تجاوز الأهداف التي حددها صندوق النقد الدولي.

وفي إيران، التي تضررت بشدة بفعل عقوبات أمريكية متجددة، كانت العملة متقلبة للغاية، لكن الجمهورية الإسلامية لم تر نفس الاحتجاجات الواسعة التي افتتحت العام.





وعلى الرغم من أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني أنهى صفقات بمليارات الدولارات لمصنعي الطائرات والسيارات، سمحت واشنطن للعديد من الدول بالاستمرار في استيراد النفط الإيراني في الوقت الراهن، أدى ذلك إلى انخفاض أسعار النفط، وتوتر اقتصادات دول الخليج.

نزاع إسرائيلي فلسطيني

بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا العام بهدية من ترامب، الذي اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ثم نقل السفارة الأمريكية إلى المدينة في مايو، وقام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتجميد العلاقات مع الإدارة الأمريكية، متهمًا إياها بالتحيز المؤيد لإسرائيل فيما يتعلق بأكثر القضايا حساسية في النزاع ، والتي انتشرت في عام 2018.





بينما خطة السلام الأمريكية، التي وعد بها ترامب منذ بداية فترته الرئاسية، لم تتضح معالمها بعد، ويخشى عباس من أن أي مقترح سيوفر في أحسن الأحوال دولة فلسطينية صغيرة في غزة، مع تواجد صغير في الضفة الغربية وشرقي القدس.

ومع إجراء الانتخابات الإسرائيلية في وقت ما من عام 2019، فإن خطة السلام إذا دعت لتقديم تنازلات ضئيلة حتى يمكن أن تمزق تحالف نتنياهو ذو اليمين المتطرف، وقد لا يتمكن من الترشح لإعادة انتخابه إذا كان هناك أي تقدم في قضيتي الفساد، خاصة بعد أن أوصت الشرطة بتقديم اتهامات ضده.

سياسة الولايات المتحدة

من المتوقع أن يستمر دعم إدارة ترامب القوي للمملكة العربية السعودية على الرغم من فضيحة خاشقجي، جزئيًا لأن التحالف مع الرياض هو بمثابة وسيلة للضغط على إيران.

ومع ذلك، تفتقر واشنطن إلى سياسة واضحة لسوريا، لقد ترنح ترامب حول ما إذا كان يريد بقاء القوات في سوريا، مع ما هو الهدف، لكن يبدو أنه راض عن الروس.