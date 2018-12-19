» "عجل" يوقف حركة القطارات فى الصعيد

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عجل

هروب عجل

حركة القطارات فى الصعيد

أدى هروب ماشية "عجل" داخل محطة السكة الحديد إلى توقف حركة القطارات في الصعيد اليوم الأربعاء، وتعطل القطارات المكيفة والمميزة القادمة والمتجهة من وإلى القاهرة.

وسادت حالة من الكر والفر بين العجل وعدد من الأهالي داخل محطة القطارات، ما أثار دهشة الركاب الذين شاهدوا العجل، الذي كان يسير على قضبان السكة الحديد ومحطة القطارات.

وردت معلومات للواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، تفيد توقف حركة قطارات الصعيد، لمدة 30 دقيقة، بسبب هروب "عجل" من مالكه.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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